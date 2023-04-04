NF Group: продажи элитных новостроек в Петербурге упали в январе — марте 2023 года на 60%

Объем продаж элитного первичного жилья в Санкт-Петербурге упал в первом квартале (январь — март) 2023 года относительно такого же периода 2022 года на 60%.Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы петербургского подразделения консалтинговой компании NF Group.

«С января по март на первичном рынке было реализовано 38 элитных квартир и апартаментов общей площадью 5,1 тыс. кв. м., что на 19% меньше числа сделок предыдущего квартала (октябрь — декабрь) и на 60% меньше числа сделок первого квартала 2022 года», — отметили в сообщении.

Отмечается, что средний размер сделки составляет 73 млн руб. За год показатель вырос на 29%. Средняя площадь проданных квартир выросла за год на 36%, до 135 кв. м.

В компании объяснили снижение интереса к элитным новостройкам переориентацией покупателей на рынок вторичного жилья.

На прошлой неделе в NF Group рассказали, что квадратный метр элитной недвижимости в Сочи по итогам 2022 года оказалась дороже, чем в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае.

В первой половине марта агентство недвижимости «Метриум» назвало стоимость наиболее доступной по цене элитной новостройки со сроком ввода в 2023 году в Москве.