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Песков: часть зерновой сделки до сих пор не реализована

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не выполнена и не реализована.

«Мы с вами буквально на днях слышали заявление представителя ООН, официальных представителей о том, что они продолжают контакты с соответствующими государствами относительно выполнения той самой пресловутой второй части черноморских договоренностей, или зерновой сделки», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле ожидают выполнения этих договоренностей, «потому что до сих пор эта часть сделки не выполнена и не реализована».

3 апреля заместитель главы МИД России Сергей Вершинин провел телефонный разговор с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом, в котором российская сторона отметила, что «черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия также должна идти с восстановлением работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции 3 апреля заявил, что российская часть соглашения об экспорте продовольствия и удобрений все еще не работает.

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