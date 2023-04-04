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Вице-глава Нацбанка Швейцарии: поглощение Credit Suisse предотвратило мировой финансовый кризис

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Arnd Wiegmann/Reuters

Поглощение второго по объемам капитализации швейцарского банка Credit Suisse (CS) со стороны крупнейшей кредитной организации страны — UBS — помогло спасти не только окончательный крах CS, но и предотвратить мировой финансовый кризис. Слова вице-президента Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля приводит местная телекомпания Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Кредитная организация Credit Suisse (CS) столкнулась с поглощением со стороны главного конкурента, крупнейшего швейцарского банка UBS. Таким образом CS фактические прекратила свое существование в прежнем виде спустя 167 лет с момента основания. Сумму сделки оценили в 3 млрд франков, или $3,3 млрд.

«В тот понедельник утром (20 марта, о сделке было объявлено 19 числа прошлого месяца — «Газета.Ru»), скорее всего, был бы финансовый кризис. Это могло повлиять не только на швейцарский финансовый центр, но и на международную экономику. CS, как глобальный системно значимый банк, был бы неплатежеспособен в понедельник. Никогда еще такой банк не становился неплатежеспособным. Был огромный риск глобального финансового кризиса», — заявил Шлегель.

4 апреля председатель Credit Suisse Group AG Аксель Леманн извинился перед акционерами кредитной организации за неспособность предотвратить крах банка и дальнейшее поглощение финорганизации со стороны крупнейшего банка страны — UBS. При этом общее недоверие вкладчиков и инвесторов ко второму по капитализации швейцарскому банку сформировалось еще до того, как он вошел в состав его руководства.

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