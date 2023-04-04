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Путин заявил, что результаты работы «Тулажелдормаша» отражаются на экономике всей России

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что работа сотрудников завода по производству тяжелой путевой техники и оборудования для строительства «Тулажелдормаш» сказывается на экономике всей страны. Об этом глава государства сказал на встрече с рабочими этого предприятия в Туле, написало агентство ТАСС.

«То, что вы делаете, реально поднимает работу и эффективность работы РЖД — компании, являющейся системообразующей для всей экономики. Вы решаете как бы частную задачу, но результат вашей работы напрямую отражается на экономике всей страны», — сказал Путин.

Президент отметил, что зарплата сотрудников «Тулажелдормаша» выше средней по региону благодаря команде, организующей производство.

Ранее 4 апреля Путин во время посещения завода «Тулажелдормаш» заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не должно быть.

До этого в тот же день российский лидер рассказал о росте экспорта российской сельскохозяйственной продукции в разы в последнее время. Он отметил, что Россия в настоящее время борется за рынки сбыта.

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