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Путин призвал стремиться к локализации производства в РФ по критически важным направлениям

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо стремиться к полной локализации производства в Российской Федерации по критически важным направлениям. К этому Путин призвал во время общения с рабочими «Тулажелдормаш», передает РИА Новости.

«Вот у нас как задача в прежние годы ставилась локализация, то есть производство на территории РФ различных компонентов до 20-30-35%. Мы считали, что это очень хорошо. В нормальных условиях это так и есть. Но даже если мы локализовали 90% какого-то оборудования, машина все равно не поедет, если 10% не хватает», — сказал он.

При этом глава российского государства указал, что это не значит, что нужно стремиться во всем к 100-процентной локализации.

«Но по вещам критического характера, мы должны стремится к 100-процентной локализации, к 100-процентному производству», — добавил президент РФ.

Также Путин подчеркнул, что с партнерами, с которыми возможно наладить устойчивые, стабильные надежные отношения, желающими работать с Россией на среднесрочную и более удаленную перспективу, необходимо кооперироваться.

«Мы не будем замыкаться исключительно на своей территории. Но по критически важным направлениям, конечно, должны добиваться полного суверенитета», — резюмировал российский лидер.

Во время визита на завод «Тулажелдормаш» Путин также заявил, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции вырос в разы в последнее время.

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