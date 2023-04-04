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ФНС доначислила в 2022 году рекордные 685,7 млрд рублей по итогам проверок

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2022 году доначислила по итогам проверок рекордные 685,7 млрд рублей, а число выездных налоговых проверок увеличилось на 25%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на отчет ведомства.

По сумме доначисленных к уплате налогов, сборов и страховых взносов 2022 год стал рекордным: по результатам проверок налогоплательщики должны доплатить в бюджет 685,7 млрд рублей, из которых 675 млрд рублей приходится на организации. Общие доначисления выросли на 81% по сравнению с 2021 годом (378,6 млрд рублей).

В ФНС указали, что основной приоритет налоговиков заключается в контрольно-аналитической работе, которая направлена на добровольное уточнение налоговых обязательств. В целом же, рост доначислений по итогам 2022 года объясняется не только ростом проверок, но и их эффективностью.

Эксперты рынка указали, что у ФНС в приоритете эффективность налоговых проверок, а не их рост. Кроме того, их увеличение по итогам прошлого года объясняется тем, что многие из проверок были отложены еще во время пандемии коронавируса. Кроме того, на фоне множества санкций и сложностей в экономике в 2022 году для государства важной задачей было обеспечение доходной части бюджета.

22 марта в ФНС сообщили, что бизнес в ускоренном режиме смог возместить более 3 трлн рублей НДС по итогам 2022 года. По данным ФНС, всего же в 2022 году плательщики НДМ вернули 4,59 трлн рублей. После подачи соответствующих заявлений возмещение смогли получить свыше 3 тыс. налогоплательщиков на сумму в 298,5 млрд рублей.

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