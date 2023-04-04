Председатель Credit Suisse Леманн извинился перед акционерами за неспособность остановить крах банка

Председатель Credit Suisse Group AG Аксель Леманн извинился перед акционерами кредитной организации за неспособность предотвратить крах банка. При этом общее недоверие вкладчиков и инвесторов ко второму по капитализации швейцарскому банку сформировалось еще до того, как он вошел в состав его руководства, приводит слова функционера Bloomberg.

Акционеры Credit Suisse (CS) столкнулись с поглощением кредитной организации со стороны главного конкурента, крупнейшего швейцарского банка UBS. Таким образом CS фактические прекратил свое существование в прежнем виде спустя 167 лет с момента основания. Сумму сделки оценили в 3 млрд франков, или $3,3 млрд, уточняется в статье.

«Мы не смогли остановить влияние скандалов, связанных с наследием, и противопоставить негативные заголовки положительным фактам. В итоге банк спасти не удалось. Мы хотели направить всю нашу энергию и наши усилия на то, чтобы изменить ситуацию и вернуть банк в нужное русло. Мне больно, что у нас не было времени сделать это, и что в ту роковую неделю в марте наши планы были нарушены. За это я искренне сожалею», — заявил Леманн в ходе выступления, подготовленного для ежегодного собрания акционеров банка в Цюрихе.

2 апреля газета Financial Times со ссылкой на заявление ведомства сообщила, что представители Федеральной прокуратуры Швейцарии начала расследование сделки о слиянии двух местных банков — UBS и Credit Suisse. Прокуратура изучает возможные нарушения уголовного законодательства со стороны правительственных чиновников, регуляторов и руководителей данных банков.