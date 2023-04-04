Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Председатель Credit Suisse Леманн извинился перед акционерами за неспособность остановить крах банка

close
100%
Arnd Wiegmann/Reuters

Председатель Credit Suisse Group AG Аксель Леманн извинился перед акционерами кредитной организации за неспособность предотвратить крах банка. При этом общее недоверие вкладчиков и инвесторов ко второму по капитализации швейцарскому банку сформировалось еще до того, как он вошел в состав его руководства, приводит слова функционера Bloomberg.

Акционеры Credit Suisse (CS) столкнулись с поглощением кредитной организации со стороны главного конкурента, крупнейшего швейцарского банка UBS. Таким образом CS фактические прекратил свое существование в прежнем виде спустя 167 лет с момента основания. Сумму сделки оценили в 3 млрд франков, или $3,3 млрд, уточняется в статье.

«Мы не смогли остановить влияние скандалов, связанных с наследием, и противопоставить негативные заголовки положительным фактам. В итоге банк спасти не удалось. Мы хотели направить всю нашу энергию и наши усилия на то, чтобы изменить ситуацию и вернуть банк в нужное русло. Мне больно, что у нас не было времени сделать это, и что в ту роковую неделю в марте наши планы были нарушены. За это я искренне сожалею», — заявил Леманн в ходе выступления, подготовленного для ежегодного собрания акционеров банка в Цюрихе.

2 апреля газета Financial Times со ссылкой на заявление ведомства сообщила, что представители Федеральной прокуратуры Швейцарии начала расследование сделки о слиянии двух местных банков — UBS и Credit Suisse. Прокуратура изучает возможные нарушения уголовного законодательства со стороны правительственных чиновников, регуляторов и руководителей данных банков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях