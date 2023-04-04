«Яндекс» представил умную колонку «Станция Макс»

Компания «Яндекс» представила новую умную колонку — «станцию Макс», которая получила поддержку протокола Zigbee для управления девайсами умного дома. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации пресс-службы, инженеры разработали для колонки собственный модуль Zigbee, который увеличивает возможности умного дома. Таким образом, к колонке можно подключать датчики, лампочки, розетки и иные устройства различных производителей. «Станция Макс» имеет LED-экран, пять динамиков мощностью 65 ватт, а также поддерживает вывод изображения в разрешении 4К.

В «Яндексе» уточнили, что новый протокол поможет создавать локальные сценарии, которые автоматически запускают устройства и функционируют в режиме оффлайн.

Ранее стало известно, что на рынке появились две новые умные колонки SberBoom и SberBoom Mini, разработанные для Сбера командой компании-партнера SberDevices.