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Путин заявил, что реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3-5%

Президент России Владимир Путин сообщил, что реальная зарплата в целом по стране в 2023 году должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные доходы населения — на 2-3%. Об этом Путин заявил в ходе общения с рабочими завода «Тулажелдормаш», передает РИА Новости.

«Думаем, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти где-то на 3-5%, а реальные располагаемые доходы населения — где-то на 2-3%», — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявлял, что в стране на сегодняшний день прослеживается тенденция на повышение уровня заработных плат. При этом Путин отмечал, что в это же время наблюдается незначительное уменьшение реальных доходов россиян и уровня реальной зарплаты. По словам российского лидера, безработица в России продолжает снижаться.

Также российский президент говорил, что раздражение граждан РФ от подсчета средних, а не конкретных зарплат является понятным. При этом Путин подчеркивал, что «нужно на что-то ориентироваться».

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