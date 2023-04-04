Путин: в ближайшие полтора года не ожидается изменения тарифов ЖКХ

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения завода «Тулажелдормаш» заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не должно быть. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — заявил Путин.

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько опроверг информацию о том, что Минстрой намерен обязать граждан впускать в квартиры работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков.

Также экономист Ольга Дайнеко сообщала, что россияне вправе получить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Получить субсидию могут не только малоимущие, но и граждане, чей доход превышает размер прожиточного минимума.