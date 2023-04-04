«Калашников» в январе-феврале 2023 года нарастил производство на 20%

Российский производитель продукции гражданского и военного назначения «Калашников» нарастил объем производства по ряду направлений в январе — феврале 2023 года на 20% относительно 2022 года. Об этом написала агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы концерна.

«По результатам января и февраля 2023 года план производства АО «Концерн «Калашников» по ряду направлений выполнен с ростом на 20% к уровню 2022 года», — сказано в сообщении.

В первой половине марта президент «Калашникова» Алан Лушников заявил о запуске производства и выполнения первых контрактных поставок модульного пистолета Лебедева (МПЛ). Оружейную партию МПЛ передали заказчику и начали испытания.

Во второй половине марта Лушников рассказал, что специалисты предприятия «Рыбинская верфь» занимаются доводкой судна на воздушной подушке «Хаска-10».

В марте Telegram-канал Baza сообщил о срочном вызове сотрудников Росгвардии в Москве из-за мужчин в черной одежде, у которых заметили предмет, похожий на автомат Калашникова.