Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Калашников» в январе-феврале 2023 года нарастил производство на 20%

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский производитель продукции гражданского и военного назначения «Калашников» нарастил объем производства по ряду направлений в январе — феврале 2023 года на 20% относительно 2022 года. Об этом написала агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы концерна.

«По результатам января и февраля 2023 года план производства АО «Концерн «Калашников» по ряду направлений выполнен с ростом на 20% к уровню 2022 года», — сказано в сообщении.

В первой половине марта президент «Калашникова» Алан Лушников заявил о запуске производства и выполнения первых контрактных поставок модульного пистолета Лебедева (МПЛ). Оружейную партию МПЛ передали заказчику и начали испытания.

Во второй половине марта Лушников рассказал, что специалисты предприятия «Рыбинская верфь» занимаются доводкой судна на воздушной подушке «Хаска-10».

В марте Telegram-канал Baza сообщил о срочном вызове сотрудников Росгвардии в Москве из-за мужчин в черной одежде, у которых заметили предмет, похожий на автомат Калашникова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях