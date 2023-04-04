Глава Минэнерго Молдавии: Кишинев до сих пор не заплатил за аудит долга перед «Газпромом»

Молдавия до сих пор не оплатила услуги международных компаний, которые уже полгода проводят аудит исторической задолженности республики перед российским энергетическим холдингом «Газпром». Слова главы местного Министерства энергетики (Минэнерго) Виктора Парликова приводит радиостанция Radio Moldova.

Речь идет о необходимости оплаты услуг норвежской компании Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Именно эти организации власти Молдавии привлекли для проведения аудита по задолженности республики перед «Газпромом». Изначально срок проведения проверки должен был завершиться в начале текущего года, однако позже временной период был продлен до апреля.

«Команда работает, но у нас возникла внутренняя процедурная сложность с оплатой. Деньги выделялись в предыдущем бюджетном году, пока он не был подписан, пока не было исчерпано бюджетное исполнение прошлого года <....> Могу вам сказать, что этим компаниям еще не заплатили», — заявил Парликов.

По его словам, для полноценной оплаты задолженности понадобится «новое решение» правительства. На этом фоне власти Молдавии не могут торопить зарубежных специалистов с представлением результата аудита. В этих условиях окончательное решение по долгу, скорее всего, будет вынесено в мае текущего года.

25 марта государственный секретарь Министерства энергетики Молдавии Константин Боросан заявил, что не видит оснований для прекращения поставок газа со стороны российской энергетической компании «Газпром». Это обусловлено тем, что нынешний контракт на поставки топлива из России действует до 2026 года.