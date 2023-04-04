Опрос: 80% работодателей намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2023 году

80% работодателей намерены повысить зарплаты своим сотрудникам в 2023 году, передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного Русской Школой Управления и HR Metrics. Отмечается, что многие компании готовы к существенному увеличению фонда оплаты труда: на 20% и более — 12% респондентов, на 10-15% — 16%, на 5-10% — 33%, менее чем на 5% — 19%.

Также выяснилось, что 48% опрошенных планируют повысить зарплаты всем сотрудникам в рамках индексации, 44% будут увеличивать размер оплаты труда точечно, 7% — только специалистам, 1% — только менеджменту. Не собираются повышать зарплаты лишь 8% работодателей, остальные 12% еще не приняли решение.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. собственников бизнеса, руководителей и HR-специалистов.

Ранее сервис для поиска работы и персонала Работа.ру провел исследование и выяснил, какие ошибки на собеседованиях чаще всего совершают россияне и какие вопросы лучше не задавать рекрутерам. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.