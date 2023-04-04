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Немецкие страховые компании возобновили страхование газопровода «Северный поток»

Reuters: Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода «Северный поток-1»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода «Северный поток», поврежденного в результате взрывов в сентябре прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что страховой полис покрывает ущерб от диверсии и проблемы, связанные с остановкой деятельности трубопровода. Наличие страховки также облегчит проведение ремонтных работ, требующихся для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.

Источник рассказал агентству, что германское правительство не возражало против страхования. При этом другие источники заявляют, что ряд немецких акционеров Nord Stream выступают за сохранение поврежденного трубопровода в случае улучшения отношений с Россией.

Также лица, близкие к правительству ФРГ, рассказали Reuters, что меньшинство все еще надеется на возрождение «Северного потока», но мало кто верит, что это произойдет в ближайшем будущем.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее газета The Washington Post писала, что яхта «Андромеда», которую связывают с терактами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», была не единственным судном, которое участвовало в диверсии.

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