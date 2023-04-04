В SberJazz появилась возможность проводить вебинары

На платформе SberJazz появилась возможность проводить интерактивные вебинары на аудиторию до 2000 человек при 100 выступающих, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь пользователи корпоративной версии SberJazz могут добавить к своему тарифу функцию вебинаров, чтобы организовывать онлайн-мероприятия на большую аудиторию с разделенными виртуальными пространствами для спикеров и зрителей.

В вебинарах SberJazz будут доступны все опции корпоративной версии сервиса, включая автоматическую текстовую расшифровку диалогов, запись встреч, чат с реакциями и одновременную демонстрацию экрана сразу несколькими спикерами.

Кроме этого, добавятся формы для проведения опросов в чате, а также возможность транслировать мероприятия на популярные видеохостинги.