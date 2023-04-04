Комиссия правительства РФ одобрила эксперимент по онлайн продаже вина через «Почту России»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 3 апреля одобрила законопроекты, разрешающие провести тестирование онлайн продажи произведенного в России вина через «Почту России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы правительства и Минфина.

Поправки были разработаны Минфином. Одобрение комиссии, как отмечает издание, означает, что законодательные акты, утверждающие начало и правила эксперимента по дистанционной продаже российского вина, близки к внесению на рассмотрение в Госдуму.

Представитель Минфина пояснил РБК, что перед внесением в Госдуму документ будет рассмотрен на правительственном заседании. Информации о том, когда оно может пройти, пока нет.

В последней версии текста законопроекта говорится, что эксперимент должен пройти с 1 ноября текущего года по 31 июля 2026 года в Москве и Московской области, при этом территорию его применения могут расширить, подчеркивает издание. Ранее предлагалось включить в него Санкт-Петербург, а также Ленинградскую и Нижегородскую области.

В целях эксперимента будет разрешена онлайн-торговля только российским тихим, игристым и крепленым вином (произведенным из выращенного на территории России винограда) на специальном сайте «Почты России». Минсельхоз составит список производителей, которые смогут стать участвовать в нем.

В России дистанционная продажа алкоголя была запрещена в 2007 году.

В 2017 году Минфином был подготовил законопроект, чтобы онлайн-продажа алкоголя могла начаться в 2020 году. Против выступили Минздрав и МВД. Инициатива не прошла.

Ранее сообщалось, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увидели дискриминацию в планах России по онлайн-продаже вина.