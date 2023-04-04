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Центробанк Австралии не стал повышать ключевую ставку впервые с мая 2022 года

Центробанк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 3,6% годовых

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Bill Bachmann/Global Look Press

Резервный банк Австралии (RBA) отложил повышение ключевой ставки и сохранил ее на уровне 3,6% годовых. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте, подчеркнув, что показатель оставили на уровне прежнего значения впервые с мая 2022 года.

«Правление RBA приняло решение оставить базовую ставку на уровне 3,6% и отложить ее дальнейшее повышение до следующего месяца, чтобы <...> оценить степень воздействия возросших процентных ставок на рынок и на перспективы экономики страны», — сказал глава правления регулятора Филип Лоуи.

Австралийский Центробанк отметил, что инфляция в стране находится на пике и начнет снижаться в перспективе ближайших месяцев, но до целевого показателя в 3% показатель снизится только к середине 2025 года.

Регулятор в Австралии повышал ставку последние 11 месяцев. В следующий раз ставку планируют пересмотреть в начале мая 2023 года.

Во второй половине октября 2022 года пресс-служба Австралийского бюро статистики сообщила, что рост цен в стране в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года достиг 32-летнего максимума, составив 7,3% в годовом выражении.

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