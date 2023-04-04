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В России спрос на фотоаппараты моментальной печати в 2022 году сократился на 33%

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Global Look Press

Спрос на фотоаппараты моментальной печати в России в 2022 году сократился на 33% относительно 2021 года, когда купили 93,7 тыс. таких устройств. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«По данным Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», в 2022 году в России было продано 93,7 тыс. фотоаппаратов моментальной печати. Это на 33% меньше, чем в 2021 году, когда граждане страны приобрели 138,7 тыс. таких изделий», — сказано в сообщении.

В денежном выражении объем продаж на эту продукцию упал на 14% — с 685 млн руб. в 2021 году, до 590 млн руб. в 2022 году. Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов объяснил падение спроса давлением смартфонов на рынок фототехники.

Во второй половине марта фотограф и блогер Татьяна Руденко рассказала, что благодаря автоматической программной обработке фотографий, смартфоны в ряде сценариев снимают лучше профессиональных камер.

В ноябре 2022 года немецкий производитель фотоаппаратов Leica совместно с компанией Sharp представили в Японии новый смартфон Leitz Phone 2 с необычным дизайном камеры.

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