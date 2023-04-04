Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 руб, впервые с 19 апреля 2022 года

Курс доллара в ходе торгов поднялся до 79 руб. впервые с 19 апреля 2022 года, евро стоит более 86 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 8:13 по московскому времени растет на 16 копеек, до 78,90 руб. Европейская валюта растет на 14 копеек, до 86,07 руб. Китайский юань — на 2 копейки, до 11,45 руб.

Днем ранее курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднимался выше 78 руб. впервые с 20 апреля 2022 года, евро рос до 84,85 руб.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что курс доллара и евро в апреле может поменяться, но незначительно. По его словам, возможны небольшие колебания в пределах 2-3 руб. Экономист отметил, что курсы валют в апреле могут меняться в связи с влиянием напряженных отношений между западными государствами и Российской Федерацией, которые помогают укреплению доллара и евро. Также на ситуацию будет влиять банковский кризис в Соединенных Штатах и Европе.