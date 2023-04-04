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«Ъ»: закрытие магазинов L'Oreal практически не снизило продажи компании в России

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L'Oreal

Выручка от российского бизнеса французского производителя парфюмерии и косметики L'Oreal (Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие) в 2022 году составила 60,2 млрд руб., что на 6,5% меньше относительно 2021 года, но на 7% больше 2020 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на показатели АО «Л'Ореаль» в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Чистая прибыль компании в 2022 году достигла 10,62 млрд руб., что на 45% больше по сравнению с 2021 годов и вдвое выше, чем в 2020 году.

По словам источника газеты в компании, относительную стабильность выручки обеспечила продажа другими сетями продукции L'Oreal, производимой в России. 54% продукции, реализуемой в нашей стране, L'Oreal изготавливает в Ворсино Калужской области. До 45% этой продукции производитель поставляет в крупные парфюмерные сети — «Лэтуаль», «Иль де Боте» и «Золотое яблоко». Остальное приходится на сторонних дистрибуторов, работающих с несетевой розницей и маркетплейсами.

L'Oreal остановила прямые продажи через собственную розницу на территории России год назад из-за ситуации на Украине.

В первой половине января французская компания представила на выставке CES 2023 гаджеты для упрощения рисования бровей и умный аппликатор для губной помады.

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