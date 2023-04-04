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Власти Японии будут следить за влиянием решения ОПЕК+ по снижению нефтедобычи на экономику

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны намерены пристально отслеживать возможное влияние на японскую экономику решения стран-участниц ОПЕК+ сократить добычу нефти для поддержания стабильности энергетического рынка. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Ограничение предложения и повышение неопределенности могут привести к тому, что высокие цены на нефть сохранятся. Мы намерены пристально отслеживать возможное влияние решения на японскую экономику», — отметил он.

Ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявляла, что решение некоторых членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу «вызывает сожаление».

В свою очередь, президент США Джо Байден говорил, что последствия решения участников ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не такие плохие, как могут подумать некоторые.

3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки и отметил, что дополнительное сокращение добычи ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки. Все меры ОПЕК+ в совокупности означают сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% глобального спроса.

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