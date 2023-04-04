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Экс-глава МИД Австрии заявила, что Евросоюз ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ЕС ждут трудности в случае запрета США на экспорт СПГ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Импортеров в Евросоюзе (ЕС) ожидают большие трудности, если США запретят экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на своей странице в Twitter.

«Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения. При отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя еще впереди», — заявила бывший министр.

Накануне пресс-служба Белого дома сообщила о новой договоренности рабочей группы США-ЕС по энергобезопасности вести работу над сохранением высокого уровня поставок американского СПГ Европе.

На этой неделе испанская газета El Confidencial написала, что СПГ из России набирает популярность в Европе, так как на него не действуют ограничения ЕС.

На прошлой неделе помощница руководителя по энергетическому анализу Управления энергетической информации (EIA) США при Минэнерго Анджелина Ларос назвала Соединенные Штаты Америки крупнейшим экспортером СПГ.

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