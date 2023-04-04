Французский политик Филиппо заявил, что Япония не хочет следовать политике изоляции России

Французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о нежелании Японии следовать политике изоляции России. Об этом он сообщил в Twitter.

«Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России! Давайте и мы перестанем тупо следовать этому смертельному для нас плану», — сказано в сообщении.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Япония нарушает принцип «потолка» цен на российскую нефть, установленного странами G7. Это стало возможным из-за получения от США соответствующего исключения для собственных компаний.

31 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти Евросоюза пока не хотят менять действующий «потолок» цен на российскую нефть в $60 за баррель. Нынешний лимит «эффективно ограничивает доступ Кремля к нефтедолларам».