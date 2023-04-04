Байден: последствия решения ОПЕК+ о сокращении добычи не такие плохие, как можно подумать

Президент США Джо Байден заявил, что последствия решения участников ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не такие плохие, как могут подумать некоторые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Все будет не так плохо, как вы думаете», — сказал американский лидер.

Ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявляла, что решение некоторых членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу «вызывает сожаление».

Накануне координатор совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби называл неразумным решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки и отметил, что дополнительное сокращение добычи ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки. Все меры ОПЕК+ в совокупности означают сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% глобального спроса.