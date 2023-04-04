Йеллен назвала решение ряда членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу вызывающим сожаление

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что решение некоторых членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу «вызывает сожаление». Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, какое будет влияние на цену», — сказала она.

По словам министра, нужно, чтобы прошло продолжительное время для реальной оценки действий ОПЕК+.

Накануне координатор совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби называл неразумным решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки и отметил, что дополнительное сокращение добычи ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки. Все меры ОПЕК+ в совокупности означают сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% глобального спроса.