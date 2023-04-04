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Посольство России: США не хотят раскрытие правды о диверсии на «Северных потоках»

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Swedish Coast Guard/AP

В посольстве России в США заявили, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы правда о диверсии на «Северных потоках» стала известна. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипведомства.

«События последних недель, в том числе многочисленные «анонимные вбросы» в местные СМИ, лишний раз подтверждают, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы неудобоваримая истина о заказчиках и исполнителях этой диверсии стала достоянием широкой общественности», — сказан в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад не сможет «замести под ковер» тему терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

27 марта Совбез ООН не принял российский проект резолюции, который должен был под эгидой генсека ООН инициировать независимое расследование взрывов на «Северных потоках». За его принятие проголосовали только РФ, КНР и Бразилия, остальные — воздержались.

Небензя считал, что тогда при голосовании западные страны предпочли «прикрыться ширмой удобных им национальных расследований Германии, Дании и Швеции».

До этого глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров говорил, что Москва не позволит «соскочить с крючка» расследованиям по диверсиям на «Северных потоках», которые ведут в других странах.

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