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Twitter сменил логотип на изображение собаки с Dogecoin

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Depositphotos

Социальная сеть Twitter изменила логотип на изображение собаки с Dogecoin.

Вместо синей птицы некоторые пользователи увидели пса породы шиба-ину. Пока неизвестно, является ли изменение постоянным или временным.

Телеканал CNBC сообщил, что цена криптовалюты Dogecoin выросла на бирже Binance более чем на 30 процентов.

Ранее владелец соцсети Илон Маск отобрал у газеты New York Times галочку верификации в Twitter.

NYT стала одним из первых СМИ, открыто выступившим против новой подписки Twitter Blue, предлагающей платить $8 ежемесячно за привилегию обладать галочкой верификации, которые ранее выдавались бесплатно. На аккаунт газеты подписаны около 55 млн фолловеров.

Маск назвал «лицемерием» решение NYT, отметив, что у газеты есть собственный подписочный сервис, который она не стесняется везде рекламировать.

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