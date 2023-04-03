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Bloomberg: уменьшение предложения на рынке приведет к росту цен на нефть до $100 за баррель

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Hasan Jamali/AP

Резкое решение ОПЕК+ по уменьшению добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки привело в шок трейдеров. Такая мера может привести к тому, что цены на топливо вырастут минимум до $100 за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Есть оптимистичная версия, если это станет подпиткой для «бычьих» настроений («быки» на биржевом сленге — игроки на повышение), то мы на полной скорости двинемся к стодолларовой отметке», — отметил президент Rapidan Energy Group и бывший чиновник Белого дома по энергетике Боб Макнелли.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что после неожиданного решения ОПЕК+ цены на нефть подскочили на 8,4%, после чего рост прекратился. Но в целом за день цены торговались на 5% выше, на уровне $83,94 за баррель. Это произошло из-за ухудшения ситуации в мировой экономике и банковского кризиса.

Аналитики посчитали, что уменьшение добычи нефти стало достаточно оптимистичным шагом, так как запасы нефти у покупателей быстро исчерпаются. При этом действия ОПЕК+ еще раз показывают, что организация владеет ситуацией на рынке спроса и предложения.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на измененный прогноз аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs сообщило, что к декабрю текущего года стоимость нефти североморской марки Brent с большой долей вероятности будет находиться в районе $95 за баррель. На динамику повлияют планы по сокращению суточной добычи сырья несколькими странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

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