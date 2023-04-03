Bloomberg: объемы экспорта нефти из РФ достигли нового максимума вопреки планам по снижению добычи

Объемы экспорта морским путем российской нефти в зарубежные страны достигли нового максимума в более чем 4 млн баррелей в сутки по итогам последней недели марта. Это произошло вопреки планам властей РФ по сокращению суточной добычи сырья на 500 тыс. баррелей в сутки в первый месяц весны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

«Поставки российской нефти по морю растут, и нет никаких признаков того, что угроза Кремля сократить добычу оказывает какое-либо влияние на объем, доступный на международном рынке. Поставки в страну выросли на 1 миллион баррелей в день до нового максимума в 4,13 миллиона баррелей в день за семь дней до 31 марта. Менее волатильный четырехнедельный средний показатель подскочил до максимума с июня», — говорится в материале.

2 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что решение о сокращении суточного объема нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки будет продлено с марта до конца текущего года. Аналогичной мерой воспользовались и власти Саудовской Аравии.

При этом остальные страны ОПЕК+ также выразили намерение снизить объемы суточной добычи: ОАЭ — на 144 тыс. баррелей в сутки (б/c), Оман — на 40 тыс. б/c, Кувейт — на 128 тыс., Алжир — на 48 тыс., а Ирак — на 211 тыс.