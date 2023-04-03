В Минфине сообщили, что средняя цена Urals в марте была почти вдвое ниже, чем в 2022 году

Средняя цена российской экспортной нефти марки Urals в марте составила $47,85 за баррель. Информацию об этом пресс-служба Минфина опубликовала на своем сайте.

Нынешний показатель в 1,86 раза ниже стоимости российской нефти в марте 2022 года. Тогда баррель стоил $89,05.

По итогам первого квартала (январь — март) средняя стоимость барреля Urals опустилась до $48,92 по сравнению с $88,95 за аналогичные три месяца 2022 года.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.

На прошлой неделе российский вице-премьер Александр Новак заявил, что экспорт нефти в Индию в 2022 году вырос в 22 раза.