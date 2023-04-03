Новак не исключил присоединения других стран ОПЕК+ к добровольному сокращению добычи нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» не исключил, что другие государства — участники сделки ОПЕК+ могут присоединиться к дополнительному добровольному сокращению добычи нефти.

Ранее ряд стран, входящих в ОПЕК+, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.

Он напомнил, что по состоянию на сегодняшний день о добровольном сокращении сказали девять стран из 23, входящих в ОПЕК+.

«Сегодня говорили о том, что и другие страны могут тоже присоединиться и объявить о каких-то своих дополнительных сокращениях, если они посчитают, конечно, это нужным и необходимым в целях стабилизации рынка», — сказал он, добавив, что эти решения могут быть приняты только добровольно.

Кроме этого, Новак сообщил, что Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) одобрил дополнительное сокращение добычи нефти рядом стран альянса.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая по конец текущего года.

2 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средней добычи февраля до конца 2023 года.