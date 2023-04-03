Глава Минфина Силуанов: вводить налоговый вычет для самозанятых пока не планируется

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что плана распространить право на имущественные и социальные налоговые вычеты на самозанятых пока нет. Об этом Силуанов заявил в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной, передает ТАСС.

Министр финансов отметил, что налоговые вычеты доступны индивидуальным предпринимателям, которые платят НФДЛ.

«А кто не платит НДФЛ? Это самозанятые и работающие по упрощенной системе налогообложения. Учитывая то, что там совершенно минимальные ставки налога, пока распространять те налоговые вычеты, которые у нас есть для НДФЛ, на эти спецрежимы мы не предполагаем», — сказал Силуанов.

Также Силуанов заявил, что в ближайшее время перевод заработных плат бюджетников в цифровые рубли не планируется, но такая возможность должна быть изучена. По мнению министра, цифровой рубль может быть использован Российской Федерацией в международных торговых расчетах после отказа от евро и доллара, подчеркнув, что многие государства уж начали выпуск собственной цифровой валюты.