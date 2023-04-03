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Goldman Sachs повысил прогноз по нефти до $95 за баррель из-за «неожиданного» снижения добычи ОПЕК+

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РИА Новости

К декабрю текущего года стоимость нефти североморской марки Brent с большой долей вероятности будет находиться в районе $95 за баррель. На динамику повлияют планы по сокращению суточной добычи сырья несколькими странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на измененный прогноз аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs.

До этого эксперты кредитной организации прогнозировали, что к декабрю текущего года стоимость нефти Brent будет находиться в районе $90 за баррель. Однако «неожиданное» решение ряда стран ОПЕК+ о сокращении суточной добычи сырья привело к изменению предыдущего прогноза, уточняется в статье.

«ОПЕК + обладает очень значительной ценовой властью по сравнению с прошлым. Неожиданное сокращение соответствует их новой доктрине действовать упреждающе <....> В сочетании с продолжением сокращения добычи в России это привело к тому, что гигант Уолл-стрит повысил свой прогноз по нефти марки Brent до 95 долларов за баррель в декабре этого года с 90 долларов ранее», — говорится в материале.

При этом аналитики Goldman Sachs также изменили свой прогноз по поводу цен на нефть марки Brent в декабре 2024 года. К тому времени, согласно обновленной оценке, биржевая стоимость североморского сырья будет находиться в районе $100 за баррель, а не $95, как ожидалось ранее, заключается в заметке.

3 апреля агентство Bloomberg сообщило, что решение нескольких стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о сокращении добычи нефти стало «огромным сюрпризом» для глобального сырьевого рынка. На этом фоне в обозримом будущем мировая экономика может столкнуться с рецессией из-за повышения цен на энергоресурсы и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центральными банками.

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