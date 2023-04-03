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США и ЕС договорились сохранять высокий уровень поставок американского газа Европе

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Cliff Owen/AP

Рабочая группа США-Евросоюз по энергобезопасности договорилась работать над сохранением высокого уровня поставок американского сжиженного природного газа Европе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе указано, что созданная год назад целевая группа «добилась значительного прогресса в достижении своих целей по снижению зависимости ЕС от российских энергоносителей». Так, США более чем удвоили свою цель по обеспечению поставок в ЕС дополнительных 15 млрд кубометров сжиженного природного газа, уточняется в заявлении. ЕС был крупнейшим пунктом назначения для экспорта американского СПГ, на долю стран Евросоюза приходилось более 52% поставок.

«В ближайшие месяцы рабочая группа продолжит работу над сохранением высокого уровня поставок СПГ США в Европу в 2023 году на уровне не менее 50 млрд кубометров», — отмечается в релизе.

Такой объем необходим с учетом сложной ситуации с поставками и для заполнения хранилищ на следующую зиму 2023-2024 годов, подчеркивается в заявлении.

В следующем году рабочая группа США-ЕС также намерена проводить непрерывную оценку рынков СПГ и обеспечивать американским СПГ Европу, а также работать над сокращением выбросов метана и реализацией мер по энергосбережению.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа из-за санкций против России переплачивает за газ в семь раз по сравнению с США и в три раза за электричество по сравнению с Китаем.

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