Польша собралась уменьшить долю угля в энергетике до 17% к 2040 году

Польша рассчитывает снизить долю угля в энергетике до 17% к 2040 году. Об этом в интервью агентству РАР заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

«Что касается угля, то новый сценарий предполагает «постепенный отход от угля в энергетике к 2049 году. В 2030 году доля угольных агрегатов на основе каменного угля может составить 33%, а в 2040 — 17%», — отметила Москва.

По ее словам, от угольных агрегаторов страна не откажется до тех пор, пока другие источники энергии не смогут восполнить потери из-за отказа от угля.

Она добавила, что потребление газа в стране также сократится. Например, в планах к 2030 году уменьшить его потребление на электростанциях и тепловых электростанциях на 37%, и уже на 45% к 2040 году. При этом доля возобновляемых источников энергии в стране возрастет до 47% к 2030 году и до 51% к 2040 году.

13 февраля газета Rzeczpospolita, ссылаясь на данные Агентства по развитию промышленности, писала, что рост цен на уголь в Польше за последний год составил от 100 до 200%. Польский индекс цен на уголь для энергетики по итогам декабря 2022 года составил 535,13 злотых за тонну. По сравнению с тем же периодом годом ранее это значение подскочило на 100%. Индекс цен угля для теплоснабжения был на уровне 1193,24 злотого за тонну, что на 200% больше значения декабря 2021 года.