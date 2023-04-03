Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польша собралась уменьшить долю угля в энергетике до 17% к 2040 году

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Польша рассчитывает снизить долю угля в энергетике до 17% к 2040 году. Об этом в интервью агентству РАР заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

«Что касается угля, то новый сценарий предполагает «постепенный отход от угля в энергетике к 2049 году. В 2030 году доля угольных агрегатов на основе каменного угля может составить 33%, а в 2040 — 17%», — отметила Москва.

По ее словам, от угольных агрегаторов страна не откажется до тех пор, пока другие источники энергии не смогут восполнить потери из-за отказа от угля.

Она добавила, что потребление газа в стране также сократится. Например, в планах к 2030 году уменьшить его потребление на электростанциях и тепловых электростанциях на 37%, и уже на 45% к 2040 году. При этом доля возобновляемых источников энергии в стране возрастет до 47% к 2030 году и до 51% к 2040 году.

13 февраля газета Rzeczpospolita, ссылаясь на данные Агентства по развитию промышленности, писала, что рост цен на уголь в Польше за последний год составил от 100 до 200%. Польский индекс цен на уголь для энергетики по итогам декабря 2022 года составил 535,13 злотых за тонну. По сравнению с тем же периодом годом ранее это значение подскочило на 100%. Индекс цен угля для теплоснабжения был на уровне 1193,24 злотого за тонну, что на 200% больше значения декабря 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях