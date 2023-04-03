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Bloomberg: решение ОПЕК+ о сокращении добычи стало «огромным сюрпризом» для глобального энергорынка

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Global Look Press

Решение нескольких стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало «огромным сюрпризом» для глобального сырьевого рынка. В результате в обозримом будущем мировая экономика может столкнуться с рецессией из-за повышения цен на энергоресурсы и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центральными банками, сообщает агентство Bloomberg.

2 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил, что решение о сокращении добычи нефти в стране на 500 тыс. баррелей в сутки будет продлено до конца текущего года. На аналогичный уровень планирует снизить объемы добычи сырья и Саудовская Аравия. Суммарный же объем сокращения добычи нефти несколькими странами сырьевого альянса может составить порядка 1,65 млн баррелей в сутки (б/с).

«Решение ОПЕК+ и ее союзников сократить добычу нефти стало огромным сюрпризом для рынка, учитывая более раннюю риторику лидера группы Саудовской Аравии о том, что она будет поддерживать добычу. Этот шаг вновь выдвинул на первый план опасения по поводу инфляционного давления, усилив риски по поводу того, что более высокие цены и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии», говорится в материале.

3 апреля агентство ТАСС сообщило, что представители Министерского мониторингового комитета стран-участниц соглашения ОПЕК+ обсудят дальнейший план по добыче сырья. Встреча пройдет в формате видео-конференции, одним из поводов стали заявления нескольких стран альянса о добровольном сокращении производства с мая по конец текущего года.

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