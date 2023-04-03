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Песков прокомментировал решение ряда стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти

Песков назвал «самостоятельной линией» решение ряда стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом стран ОПЕК+, но у них есть своя заинтересованность в добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.

По словам представителя Кремля, Россия на постоянной основе контактирует с целым рядом государств ОПЕК+. Он уточнил, что это обычный процесс, но не более этого.

«В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынка», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о том, что в Белом доме недовольны решением Саудовской Аравии и Российской Федерации сократить добычу нефти, назвав это помощью Москве.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая по конец текущего года.

2 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средней добычи февраля до конца 2023 года.

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