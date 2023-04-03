В Минфине высказались о начислении зарплат бюджетникам в цифровых рублях

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время перевод зарплат бюджетников в цифровые рубли не планируется, однако такая возможность должна быть изучена. Заявление было сделано в беседе с блогером Ксенией Падериной, трансляция которой велась во «ВКонтакте».

Силуанов отметил удобство применения цифровой валюты для отслеживания транзакций и важность этого аспекта для учета расходов из бюджета. Другим преимуществом цифрового рубля чиновник назвал бесплатные переводы.

В ходе беседы министр заявил, что цифровой рубль может быть использован Россией в международных торговых расчетах после отказа от евро и доллара.

«Работаем с валютами дружественных стран. Но еще лучше, если будем работать с цифровыми валютами стран, у которых есть связи с нашим Центральным банком», — заявил министр.

Он также отметил, что многие страны уж начали выпуск собственной цифровой валюты.

Ранее сообщалось, что более трети россиян (38%) не понимают принципов работы и предназначения цифрового рубля. Тестирование цифрового рубля началось 1 апреля 2023 года.