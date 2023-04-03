Rzeczpospolita: Польша покупает у России в два раза больше сжиженного углеводородного газа, чем ЕС

Польша продолжает покупать в России сжиженный углеводородный газ. Причем объемы закупок в два раза больше, чем у всех стран Евросоюза (ЕС). Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

«Польша по-прежнему является крупнейшим импортером LPG из России, это одна седьмая часть топлива на нашем рынке», — отметили в публикации.

По данным издания, по итогам 2022 года было закуплено сжиженного газа на 710,3 млн. При этом весь ЕС в прошлом году на эти цели израсходовал всего 417 млн. То есть Польша закупает у России топлива больше всех.

Авторы статьи указали, что сжиженный углеводородный газ в отличие от природного газа не находится под санкциями.

7 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции по поддержке Украины в Варшаве заявил, что Европа крайне зависима от российского топлива из-за своей слабости. Глава польского правительства добавил, что из-за своей слабости Европа, «как наркоман», возвращается за добавкой и соглашается на любую стоимость топлива.