Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что быстрого решения по разблокировке активов РФ за рубежом нет. Заявление было сделано чиновником в беседе с блогером Ксенией Падериной, трансляция которой велась во «ВКонтакте».

По словам министра, в правительстве продолжают работу по разморозке российских активов за рубежом, при этом в России остаются замороженные активы, принадлежащие представителям недружественных стран.

«Наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести, эти активы, один перед другим и попытаться развести. Потому что в этом заинтересованы все стороны», — заявил глава Минфина.

Силуанов также подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается, несмотря на сложность задачи.

Ранее Силуанов заверил в финансовом обеспечении всех запланированных на 2023 год решений. При этом чиновник отметил, что в 2023 году Фонд национального благосостояния РФ не пополнялся.