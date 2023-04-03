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Министр финансов Силуанов: в 2023 году Фонд национального благосостояния не пополнялся

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что за прошедшие месяцы 2023 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) не пополнялся, поскольку его средства использовались на различные цели. Об этом он сказал в ходе интервью с финансовым блогером Ксенией Падериной, передает ТАСС.

По словам Силуанова, цены на российские энергоресурсы в настоящее время «немного подкачали».

«Мы запланировали в бюджете цены на нашу нефть $70 за баррель. Сейчас цена на нефть марки Urals с учетом всех тех дисконтов, ограничений, роста логистики пониже. И за счет этого мы, конечно, недополучаем нефтегазовые доходы», — отметил министр.

По его словам, в связи с этим Фонд национального благосостояния в 2023 году пока что не пополняется, а напротив из него «чуть-чуть» забирается.

Не исключено, что конъюнктура изменится, <…> запасы есть», — добавил Силуанов.

В марте газета «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщала, что в ведомстве разработали новый механизм поддержки коммунальной инфраструктуры.

По задумке ФАС, денежные средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) должны направить в том числе на решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

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