Мишустин: на поддержку российских производителей зерновых выделят 10 млрд рублей

Правительство РФ предусмотрело 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Михаил Мишустин отметил важность успешного развития зернового производства для укрепления продовольственной безопасности страны и расширения экспортных поставок. На эти цели в 2023 году в бюджете предусмотрено 10 млрд рублей», — Telegram-канале кабмина.

Правительство рассчитывает, что такая федеральная поддержка даст возможность регионам выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года.

Мишустин отметил, что это решение также поспособствует сохранению стабильности на продовольственном рынке и поможет обеспечивать наших граждан качественными продуктами питания.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года сбор зерна в РФ вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом. По данным Росстата, сбор пшеницы вырос на 37%, ячменя — на 30%, ржи — на 26,5%.