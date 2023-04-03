В Turkstat сообщили, что годовая инфляция в Турции замедлилась в марте до 50,51%

Темпы роста потребительских цен в Турции в марте 2023 года замедлились до 50,51% в годовом выражении с 55,2% в феврале. Информацию об этом пресс-служба статистического института страны Turkstat опубликовала на своем сайте.

«Инфляция в марте составила 50,51 процента в годовом исчислении», — сообщили в организации.

В то же время специалисты независимой группы анализа инфляции (ENAG) подсчитали, что показатель роста цен в марте в республике составил 112,51%. В Центральном банке Турции спрогнозировали инфляцию к концу 2023 года на уровне 22,3%.

В первой половине марта агентство Bloomberg написало, что рост государственных расходов на преодоление негативных инфраструктурных последствий землетрясений вместе со смягчением денежно-кредитной политики местного Центробанка могут спровоцировать увеличение темпов инфляции в Турции.

Во второй половине января агентство РИА Новости со ссылкой на исследования российских туроператоров представило информацию, согласно которой рост цен в Турции на 15 — 30% не снизит спрос на туры в эту страну.