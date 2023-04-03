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Мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится после решения стран альянса о сокращении добычи нефти

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Reuters

Представители Министерского мониторингового комитета стран-участниц соглашения ОПЕК+ обсудят 3 апреля дальнейший план по добыче сырья. Встреча пройдет в формате видео-конференции, одним из поводов стали заявления нескольких стран альянса о добровольном сокращении производства с мая по конец текущего года, сообщает ТАСС.

Суммарный объем сокращения добычи нефти несколькими странами сырьевого альянса может составить порядка 1,65 млн баррелей в сутки (б/с). Предполагается, что данная мера поспособствует поддержанию стабильности на мировом энергетическом рынке, уточняется в заметке.

«Министерский мониторинговый комитет стран-участниц соглашения ОПЕК+ соберется в понедельник в формате видеоконференции, чтобы обсудить дальнейший план по добыче нефти <....> В этот раз состоится только заседание мониторингового комитета альянса, куда входят 8 стран из 23, участвующих в соглашении ОПЕК+. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан», — заключается в статье.

Больше всех планирует сократить объемы добычи нефти Саудовская Аравия — речь идет о снижении производства на 500 тыс. баррелей в сутки. Аналогичную меру планирует реализовать и Россия, власти которой продлили действующее до конца июня решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с до конца текущего года, заключается в материале.

3 апреля мировые цены на нефть выросли более чем на 5% после того, как некоторые страны-члены ОПЕК+, включая Россию, объявили о сокращении добычи этого сырья. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 7,12%, до $81,09 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 7,13%, до $85,59 за баррель.

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