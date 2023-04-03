В «Информзащите» предупредили о росте числа недобросовестных криптообменников

В русскоязычном сегменте Интернета в марте 2023 года относительно февраля значительно выросло число небольших криптообменников, часть из которых оказалась мошенническими. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение российского холдинга «Информзащита».

В компании отметили, что доля недобросовестных операций в сфере обмена криптовалюты выросла в 1,5 раза и продолжает расти.

Как подсчитал российский разработчик в сфере информационной безопасности Positive Technologies, в марте количество мошеннических криптообменников втрое превосходило их число относительно аналогичного месяца в 2022 году.

К мошенническим криптообменникам относятся те, которые выполняют операции с нарушением взятых обязательств. Например, выставляемые котировки на покупку/продажу могут отличаться от расчетного курса, в том числе за счет скрытых комиссий. Могут попасться организации, которые берут деньги или криптовалюты, но ничего не предоставляют взамен.

Во второй половине марта в пресс-службе Банка России рассказали, что российские домохозяйства, в распоряжении которых есть вложения в криптовалюте, в среднем имеют 17,5 тыс. руб. в этом виде активов.