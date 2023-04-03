Во Франции назвали решение России сократить добычу нефти пощечиной

Россия и другие страны решением сократить добычу нефти нанесли пощечину министру финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэру. Такое мнение высказал экс-депутат Европарламента и лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, Бруно Ле Мэр, который должен был «обрушить российскую экономику», но в ответ получил «новую пощечину»

«Прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти!» – написал Филиппо на своей странице в Twitter.

Ранее страны ОПЕК+, в том числе Россия, приняли решение о снижении добычи нефти до конца 2023 года. РФ и Саудовская Аравия сократят добычу до 500 тыс. баррелей в сутки, Казахстан — до 78 тыс. баррелей. Кроме того, на сокращение нефтедобычи также согласились Объединенные Арабские эмираты (на 144 тыс. баррелей в сутки), Оман (на 40 тыс. баррелей), Кувейт (на 128 тыс. баррелей), Ирак (на 211 тыс. баррелей) и Алжир (на 48 тыс. баррелей).