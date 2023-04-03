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Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent превысила $84 за баррель

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Brendan McDermid/Reuters

Цена июньских фьючерсов эталонной североморской нефти Brent повысилась до более $84 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

К 7:35 (по мск) баррель Brent c с поставкой в июне торгуется на уровне $84,140.

Выросла и стоимость фьючерсов на техасскую нефть WTI с поставкой в мае — до $79,73 за баррель.

Накануне пресс-служба госагентства Саудовской Аравии SPA сообщила, что королевство добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.

Тогда же министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухайль бин Мохаммед Аль Мазруи заявил о добровольном сокращении добычи нефти на 144 тыс. баррелей в сутки до конца года.

2 апреля российский вице-премьер Александр Новак заявил о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей от средней добычи февраля до конца 2023 года.

Такое же решение о добровольном снижении добычи нефти до конца 2023 год, как написало агентство Reuters, приняли Кувейт, Оман и Ирак.

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