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Цены на нефть подскочили после сокращения добычи странами ОПЕК+

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РИА Новости

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5% после того, как некоторые страны-члены ОПЕК+, в том числе Российская Федерация, объявили о сокращении добычи этого сырья, передает РИА Новости.

Как сообщается, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 7,12%, до $81,09 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 7,13%, до $85,59 за баррель.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая по конец текущего года.

2 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средней добычи февраля до конца 2023 года.

Ранее Reuters сообщало, что комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля не станет выносить рекомендацию об изменении действующего плана по добыче нефти. Изменения в политике альянса по добыче нефти пока маловероятны.

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