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Daily Mail: в Великобритании из-за энергокризиса в 2022 году закрылись более 1 тыс. пабов

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Frank Augstein/AP

В 2022 году в Великобритании закрылись более 1 тыс. пабов из-за кризиса в энергосфере. Об этом пишет газета Daily Mail.

При этом отмечается, что это вдвое больше, чем в 2021 году, когда была пандемия коронавируса.

Как указали журналисты, в прошлом году расходы пабов на электричество выросли в три раза и часть заведений приняло решение закрыться.

По информации организации CAMRA, в первой половине 2022 года закрылись 485 пабов, а во второй — 554. В частности, среди закрытых заведений оказался бар британского шеф-повара Джейми Оливера Cock.

В то же время специалисты полагают, что из-за роста счетов за электроэнергию другие заведения также находятся под угрозой закрытия.

Ранее сообщалось, что итальянские рестораны Британии убирают томаты из пиццы из-за скачка цен.

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