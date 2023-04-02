Bloomberg: Китай призвал Японию не помогать США в попытках сдержать производство микросхем

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил своему коллеге из Японии Есимасе Хаяси, что Токио не стоит поддерживать политику США, которая направлена на создание препятствий для производства микросхем в Китае. Об этом сообщило Bloomberg.

«В прошлом США без раздумий сдерживали развитие полупроводниковой отрасли в Японии, а теперь они повторяют ту же старую тактику с Китаем. Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой», — сказал глава МИД КНР по итогам переговоров Цинь Гана с Хаяси в Пекине (цитата по «Интерфаксу»).

Цинь Ган заявил, что ограничения в сфере технологий со стороны Штатов лишь усилят стремление Пекина добиваться самообеспечения в данной сфере.

Визит Хаяси в Пекин стал первой подобной поездкой министра иностранных дел Японии в Китай более чем за три года.

Ранее Bloomberg написало, что Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план ужесточения правил экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай. По данным агентства, администрация главы государства оповестила производителей, что объявление об этом сделают в апреле. Инициатива продвигается с целью помешать китайской промышленности выпускать собственные микросхемы.