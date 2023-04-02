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Bloomberg: Китай призвал Японию не помогать США в попытках сдержать производство микросхем

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Thomas Peter/Reuters

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил своему коллеге из Японии Есимасе Хаяси, что Токио не стоит поддерживать политику США, которая направлена на создание препятствий для производства микросхем в Китае. Об этом сообщило Bloomberg.

«В прошлом США без раздумий сдерживали развитие полупроводниковой отрасли в Японии, а теперь они повторяют ту же старую тактику с Китаем. Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой», — сказал глава МИД КНР по итогам переговоров Цинь Гана с Хаяси в Пекине (цитата по «Интерфаксу»).

Цинь Ган заявил, что ограничения в сфере технологий со стороны Штатов лишь усилят стремление Пекина добиваться самообеспечения в данной сфере.

Визит Хаяси в Пекин стал первой подобной поездкой министра иностранных дел Японии в Китай более чем за три года.

Ранее Bloomberg написало, что Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план ужесточения правил экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай. По данным агентства, администрация главы государства оповестила производителей, что объявление об этом сделают в апреле. Инициатива продвигается с целью помешать китайской промышленности выпускать собственные микросхемы.

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